Požár v budově bývalého ředitelství federální policie vypukl v 1:20 místního času (6:20 SEČ). Požár se snažilo zkrotit více než 150 hasičů. Stará budova se však za devadesát minut zřítila. Požár přeskočil i do okolních budov, tam se ho ale hasičům povedlo uhasit a žádné další zřícení nehrozí.

Příčinou byl zřejmě výbuchu plynu, svědci popsali, že se požár začal šířit z nižších pater domu. Úřady zatím potvrdili jednu oběť, další tři lidé se pohřešují.

V domě načerno bydlelo okolo padesáti rodin. Většinu obyvatel se hasičům povedlo včas evakuovat. Přesto se záchranáři obávají, že by v sutinách domu mohli být pohřbeni další lidé.

Truly terrible. A 26-storey building has collapsed after a fire in São Paulo. https://t.co/RvjJAskN8b pic.twitter.com/OEqcgcgEcs

„Bylo to jako cunami, když se budova řítila k zemi,“ řekla místním novinám Folha de São Paulo osmapadesátiletá žena, která bydlela ve čtvrtém patře domu a které se podařilo včas utéct.

Hasiči dohašují požár v troskách domu.

FOTO: Profimedia.cz

Guvernér státu São Paulo Márcio França prohlásil, že podobné neštěstí bylo bohužel jen otázkou času. V budově neměl nikdo být, ale místní obyvatelé odmítli dům opustit.

„Tenhle typ budov je neobyvatelný. Přebývat tam znamená říkat si o problémy,“ uvedl guvernér ve svém prohlášení. V regionu se prý nachází kolem 150 budov v podobném stavu, které obývají chudí obyvatelé a bezdomovci.

Images from the scene of the high-rise fire and collapse in Sao Paulo, Brazil https://t.co/Exv5lKcHr4 pic.twitter.com/83H4unXk0P