ivi, Bratislava, Právo

Rodinu zastupuje právník Roman Kvasnica, který potvrdil, že žádal zpřístupnění celého spisu. „Zatím mi to nebylo umožněné, nemám ani jen část spisu,“ říká. Právník Róbert Bános přitom tvrdí, že matka má k nahlédnutí do spisu právo. „Policie to nemusí zpřístupnit okamžitě,“ připustil však Bános.

Zástupci Slovenska, Itálie a organizací Europol a Eurojust se dohodli na zřízení vyšetřovacího týmu ve věci vraždy novináře a jeho partnerky. Slovenská generální prokuratura mezitím prozkoumala 73 případů, v nichž figurovali lidé nebo firmy spojené s posledním článkem zavražděného novináře Kuciaka.

Novinář ve své poslední nedokončené reportáži poukázal na působení kalábrijské mafie ´Ndrangeta na východním Slovensko a o jejím napojení na politické kruhy.

Prokuratura zanalyzovala Kuciakův článek

Server Aktuality.sk, pro nějž Kuciak pracoval, v pátek napsal, že o výsledcích by generální prokuratura měla informovat příští týden. „Prokuratura začala článek analyzovat po Kuciakově vraždě. Policejní prezident Tibor Gašpar už na první tiskové konferenci po vraždě připustil, že její příčinou byla jeho práce,“ napsal server.

Generální prokuratura na základě analýzy identifikovala v 73 případech 11 lidí a šest právnických subjektů. Mluvčí generální prokuratury Jana Tökölyová potvrdila, že prokurátoři prozkoumávali zákonnost postupů, rozhodnutí policie, prokuratury a soudů.

Tisíce lidí vyrazilo na pochod Bratislavou za zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku. Část lidí jej pojala i jako možnost vyjádření odporu k vůdčím osobnostem Slovenska.

FOTO: Radovan Stoklasa, Reuters

„Prověrka trestních věcí byla ukončena. Její výsledek bude projednán s krajskými prokurátory a pak bude generální prokuratura o výsledcích informovat,“ potvrdila Tökölyová.

Italská stopa je jednou z možných vyšetřovacích verzí. V této souvislosti vznikl i mezinárodní vyšetřovací tým.

Kuciaka a jeho přítelkyni Matinu Kušnírovou zavraždili 21. února 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača. Vražda vyvolala na Slovensku masové protesty a politické zemětřesení. Po několika týdnech padla vláda premiéra Roberta Fica a prezident Andrej Kiska jmenoval nový kabinet premiéra Petra Pellegriniho.