sl, Novinky

Jaramillo žil posledních 22 let společně s Martou Ramírezovou a její dcerou Ivonne Moralesovou. Ty se o něj začaly starat poté, co mu shořel celý byt a neměl kam jít, neboť během svého dlouhého života nezaložil vlastní rodinu.

Při požáru přišel muž i o rodný list, kvůli jehož absenci nebyl nikdy zařazen do Guinnessovy knihy rekordů.

#InformaciónGeneral | Muere a los 1⃣2⃣1⃣ años #DonCelino, el hombre más viejo del mundo 👴



El gobierno de #Chile 🇨🇱 informó el fallecimiento de Celino Villanueva Jaramillo, considerado el hombre más anciano del mundo: había nacido el 25 de julio de 1896 cerca de #Valdivia. pic.twitter.com/W8zZhgBPqR — Diario Extra (@Diario_Extra) 18. dubna 2018

Podle občanského průkazu se Jaramillo narodil roku 1896 – v den jeho úmrtí by mu mělo být úctyhodných 121 let. Dokument přede dvěma lety vydal chilský ministr spravedlnosti s tím, že podle vládních záznamů je jeho věk pravdivý. Průkaz totožnosti následně Jaramillovi předal prezident země Sebastián Piñera.

Nejstarší žena zemřela ve 122 letech



Pokud by věk skutečně seděl, byl by Jaramillo o devět let starší než nynější oficiální držitel titulu nejstarší muž, jímž je Japonec Masazo Nonaka. [celá zpráva] Historicky nejstarším člověkem byla podle oficiálních záznamů Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let.

5:49 AM. Lamentablemente se ha comunicado el fallecimiento de don Celino Villanueva Jaramillo, a las 121 años de edad. El hombre más longevo de Chile y quizá del planeta. Descansa en paz don Celino !! Zveřejnil(a) El Informador Valdiviano dne 18. duben 2018

Jaramillovo úmrtí zapříčinil nešťastný pád z postele, při němž si muž zlomil tři žebra a propíchl si plíci. „Byl nedílnou součástí naší rodiny, pán domu,“ svěřila se listu The Guardian Ivonne Moralesová.