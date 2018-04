doh, Právo

Svědectví novinářů, kteří směli Dúmá navštívit a mluvit s desítkami místních obyvatel, zatím spíše podporují tvrzení syrského režimu: Chálid Nusajr vylíčil novinářům z agentury AP, že při útoku zemřelo 47 lidí, mezi nimiž prý byla i jeho těhotná manželka a dvě dcery.

Jenže „hrozný plynový útok“ Chálid připsal džihádistům ze skupiny Džajš al-Islám. Právě ta totiž donedávna město kontrolovala a posléze se dohodla na evakuaci do provincie Idlíb na severu země.

O chemickém útoku nic nevědí

Jiní místní pochybují, že se nějaký takový útok vůbec odehrál. „Nikdo z lidí, se kterými jsem mluvil, ten den neviděl žádný chemický útok ani o něm neslyšel,“ hlásil z místa reportér konzervativní americké stanice One America.

Jiné svědectví tvrdí, že šokující záběry, které zveřejnila tzv. záchranářská organizace Bílé přilby, již tvoří stoupenci protivládních rebelů, jsou sice autentické, ale neukazují oběti chemického útoku.

„Tu noc přišel vítr a obrovská mračna prachu začala sestupovat do sklepů, kde lidé žili. Začali sem (do nemocnice) přicházet lidé, kteří trpěli hypoxií, nedostatkem kyslíku. Pak někdo z Bílých přileb zakřičel: ,Plyn!‘ Vypukla panika a lidé se začali polévat vodou,“ vylíčil lékař Asim Rahajbání reportérovi listu The Independent.

Rahajbání však připouští, že on sám není očitým svědkem těchto scén. Lékaři, kteří měli onu noc službu, prý zrovna odjeli do Damašku, aby poskytli informace vyšetřovatelům.

V krku jsem to cítila jako chilli. Kašlala jsem a zvracela. Nikdo nemohl dýchat a lidé okolo mě padali na zem

S touto výpovědí je zase v rozporu reportáž, kterou už v neděli otiskl britský list The Sunday Times. Reportérka Louise Callaghanová vylíčila, že našla obyvatele, jejichž oblečení bylo „cítit jako bazén“. Látka prý zasáhla zhruba tři tisíce lidí, z nichž část zemřela, přeživší údajně byli stále bledí a pokašlávali.

„Plyn pálil,“ vylíčila třiačtyřicetiletá Amani. „V krku jsem to cítila jako chilli. Kašlala jsem a zvracela. Nikdo nemohl dýchat a lidé okolo mě padali na zem,“ popsala matka tří dětí. Chvíli předtím prý slyšela dvě rány, jak něco dopadlo. Pak se podle ní ozval sykot a dva mladíci, kteří se šli podívat, co se děje, za chvíli přiběhli s varováním, že se šíří plyn.

Kouř s prachem

Tři na sobě nezávislé zdroje podle tvrzení britské reportérky popsaly žlutý kouř páchnoucí po chlóru smíchaný se zvířeným prachem. Všichni mluvili o pálení v krku a ztrátě kontroly nad tělem.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při chemickém útoku na syrskou Dúmu zemřelo 60 lidí, mezi oběťmi jsou i děti

„Nemohl jsem se dostat blíž, protože plyn byl silný. Bylo to jako sarin smíchaný s chlórem, jako v roce 2013. Když jde jen o chlór, ucítíte ho a můžete utéct. Ale sarin vdechnete a zabije vás,“ popsal Ibrahim Rejhání z Bílých přileb, jenž už prý zažil podobný útok dříve.

Podle pondělní zprávy listu The Independent už aktivisté z Bílých přileb v Dúmá nebyli. Všichni se prý evakuovali do provincie Idlíb na severu země.