Příčina neštěstí není zatím známa. Zprávy o počtu obětí se rozcházejí. Televize Al-Arabíja vzápětí po nehodě oznámila, že na palubě vojenského letadla bylo 200 lidí a havárii nikdo nepřežil. Informaci měla televize získat z alžírských vojenských zdrojů.

Tragická bilance nemusí být konečná, jak naznačil alžírský server alg24.net. Napsal, že 257 mrtvých je "bohužel pouze předběžná bilance".

FOTO: ČTK/AP

WATCH: 'Around 105 people killed' as #Algerian military plane crashes near capital https://t.co/heIKhPzcNp pic.twitter.com/CcWXxzCdW6