ČTK

„Dohodli jsme se, že prověříme nejlepší možnosti, jak vyřešit ve shodě se zákony našich zemí problém toku migrantů," uvedl Alfonso Navarrete Prida.

Oba ministři jednali jen krátce poté, co americký prezident Donald Trump v neděli Mexiko kritizoval za to, že se migrantům na cestě do USA nijak nesnaží bránit v průchodu přes jeho území.

„Musí zastavit velký drogový a migrační tok, jinak zablokuji jejich dojnou krávu NAFTA. Potřebujeme zeď!“ napsal Trump na Twitteru s odkazem na nynější vyjednávání o budoucí podobě Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). Trump tvrdí, že nynější podoba NAFTA je pro USA nevýhodná, proto chce dohodu upravit.