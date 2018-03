Novinky

Minibus začal hořet poté, co narazil do sloupu. Bylo to na silnici v provincii Iğdır.

Uvnitř cestovali migranti z Afghánistánu, z Pákistánu a Íránu. Do Turecka se dostali ilegálně přes íránskou hranici.

Agentura Anadolu citovala zástupce zdravotníků, podle nějž ve vozidle pro 14 lidí cestovala padesátka pasažérů.