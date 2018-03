Jourová chce po Facebooku další informace o skandálu s daty uživatelů

Eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová požaduje po americké internetové společnosti Facebook další informace ohledně skandálu s neoprávněným použitím údajů o uživatelích firmou Cambridge Analytica. Facebook by podle ní měl například objasnit, do jaké míry se tento skandál týká evropských uživatelů. Jourová to uvedla v rozhovoru s německým listem Bild am Sonntag.