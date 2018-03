Záběry, o nichž mj. informoval list The Daily Mail, zachycují oba dva jen několik okamžiků předtím, než je kolemjdoucí nalezli zhroucené a v bezvědomí na lavičce. Překvapivé je, že dvojice nejde bok po boku – Julia kráčí o dva kroky napřed – a vedle Skripala se na okamžik objeví neznámá žena.

Poisoned Russian spy and daughter 'seen on CCTV with mystery woman' https://t.co/boo9d9r89x pic.twitter.com/gDgrnllNBb

Záběry byly pořízeny minulé pondělí v 16.08. V 16.15 se na téže kameře objeví policejní zásahové auto, o minutu později se mihne záchranka. To již svědkové volali pomoc ke dvojici, kterou zprvu považovali za opilou, ale pak jim podle oděvu a dalších známek došlo, že jde o neobvyklý případ.

Scotland Yard srovnává nové záběry s již dříve zveřejněným záznamem. Na tom ale jde muž považovaný za Skripala se ženou, která má rudou tašku. Skutečné oběti jsou tudíž jen na jednom ze zjištěných videozáznamů, na druhém figurují potenciální svědci.

Stav obou obětí incidentu zůstává po otravě nadále velmi vážný, Skripalovi lékaři mnoho šancí nedávají, jeho dcera by se z toho podle nich „mohla za určitých okolností dostat“.

Sergej Skripal na snímku z roku 2006

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Britská ministryně vnitra Amber Ruddová v pátek během návštěvy Salisbury potvrdila, že zdroj nervového plynu ještě nebyl určen. Údajně ale nejde ani o sarin či VX, nýbrž o jakousi „exotickou“, velmi neobvyklou látku. „S hospitalizovanou dvojicí je to stále velmi vážné,“ potvrdila.

Úřady mezitím oznámily, že do Salisbury vyšlou dvě stovky vojáků vycvičených pro zacházení s chemikáliemi. Mají zkoumat automobily a další předměty z oblasti, kde byla otrávená dvojice nalezena. Zvláštní pozornost věnují Skripalovu vozu i modré dodávce značky Mercedes, v níž jeho dcera dorazila z letiště.

Vyšetřovatelé se nyní snaží zmapovat pohyb exšpióna a jeho dcery před zhroucením a odhalit, jak se k nim otravná látka dostala. Policie v pátek v Salisbury uzavřela několik lokalit – Skripalův dům, automobil, hřbitov, na němž je pohřbena jeho žena, restauraci a jednu hospodu. Skripal byl naposledy u hrobu manželky 1. března.

Hospitalizován byl mezitím také policista, který se jako první věnoval kolabujícím obětem. Policie v hrabství Wiltshire v pátek sdělila, že po útoku bylo ošetřeno dohromady „asi 21 lidí“ včetně Skripala.

Bývalý šéf londýnské policie Ian Blair v pátek řekl, že policista a otec dvou dětí Nick Bailey (38), jenž je rovněž ve vážném stavu v nemocnici, navštívil Skripalův dům. Po nějaké době se mu udělalo zle a sám odjel do nemocnice. To by prý mohlo naznačovat, že byl nervový plyn dodán tam. Policie však na opakovanou urgenci Daily Mailu odmítla sdělit, kde byl podle ní policista zasažen.

Bailey prý již sedí a komunikuje, ale zdaleka nemá vyhráno. Policista, který jej navštívil, neskrýval zděšení, jak je bledý. „Není to Nick, jak jej znám. Má hrozný strach, jak to dopadne,“ řekl šéf policie v hrabství Wiltshire Kier Pritchard. Policie pracuje i s hypotézou, že Skripal mohl být kontaminován i několik hodin předtím, než zkolaboval.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek během návštěvy v Etiopii prohlásil, že jeho země by s vyšetřováním mohla Británii pomoci, ale odmítl podezření zaznívající z různých zdrojů vůči Moskvě. „Abychom mohli řešit takový případ, je nezbytné okamžitě skoncovat s nepodloženými tvrzeními na televizních obrazovkách,“ dodal Lavrov.

Twisting the narrative: by calling a MI6 agent “Russian” media sets an agenda for public opinion and investigation - despite lack of information and logic. Sells better this way. pic.twitter.com/w0C7IIa4zt