Podle policejního prohlášení v úterý asi o půl desáté ráno oslovil jeden z učitelů delandské střední školy společně s jedním studentem dvojici strážníků s tím, že byl na školní půdě spatřen žák s něčím, co vypadalo jako střelná zbraň.

Škola s více než 3600 studenty byla kvůli tomu asi na 45 minut uzavřena. Když však policisté podezřelého našli, nenalezli u něj střelnou zbraň, ale růžový mobilní kryt ve stejném tvaru. Patnáctiletého žáka i přesto vzali do vazby.

Florida teen charged for bringing cellphone case that looked like gun to schoolhttps://t.co/yanvUQs7gd pic.twitter.com/1NgHD3kyMV