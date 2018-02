Trump čelí dalšímu obvinění z nevěry, na její skrývání měl prý systém

Po bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové se začínají americkým médiím ozývat další ženy tvrdící, že měly před lety sexuální styk se současným prezidentem Donaldem Trumpem. Bývalá modelka Karen McDougalová magazínu The New Yorker popsala systém, kterým podle ní Trump úspěšně ukrýval svou manželskou nevěru. Prezident podle svého mluvčího odmítl, že by s někdejší modelkou časopisu Playboy cokoli měl.