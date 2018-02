Největší škody hlásí město Jamiltepec na jihozápadě státu Oaxaca, kde podle mexické civilní ochrany způsobilo zemětřesení škody na 50 domech včetně místního kostela a radnice. Záchranáři také evakuovali pacienty z nemocnice v nedalekém městě Putla Villa de Guerrero. Bez elektrického proudu zůstává v Oaxace 100 000 lidí.

Budovy se otřásaly i v metropoli země. Vyděšení lidé vybíhali při znění poplašných sirén z domů a zaplnili ulice. Podle agentur se davy lidí shromažďovaly na širokých třídách a náměstích, které představují nejbližší bezpečná místa.

Zemětřesení v Mexiku: lidé vyběhli ve strachu na ulici.

FOTO: ČTK/ZUMA/Li Wenqing

„Bylo to příšerné,” stěžovala si agentuře AP 57letá Mercedes Rojasová Huertaová, která se ani poté, co otřesy ustaly, nechtěla vrátit do svého domu. „Jsem vyděšená. Dům je moc starý,” vysvětlila.

Loni v září si zemětřesení o síle 7,1 stupně vyžádalo 369 mrtvých, z toho 228 v hlavním městě.

„Vyběhli jsme. To je jediná věc, kterou jsme mohli udělat,” uvedl podle agentury AFP 38letý Kevin Valladolid. „Je pravda, že už jsme dost rozrušení. Při sebemenším poplachu, který zazní, pláčeme, jsme velmi vystresovaní,” řekl. Lidé podle něj stále ještě vzpomínají na minulé zemětřesení.

Podle 72leté Graciely Escalanteové jí sbíhání schodů z bytu v pátém patře připadalo nekonečně dlouhé. Nakonec se jí s rodinou podařilo opustit dům ještě předtím, než se roztřásl naplno. „Báli jsme se, že se všechno zhroutí,” řekla, pevně svíraje ruku své dcery.

Agentura AP po opravě původních údajů informovala, že epicentrum otřesů bylo přes 50 kilometrů severovýchodně od města Pinotepa ve státě Oaxaca. Ohnisko bylo v hloubce 24 kilometrů. Otřesy poškodily v Pinotepě část místní nemocnice a zhroucená konstrukce zde zablokovala hlavní silniční tah.