„Dvanáct lidí zemřelo ve škole, dva před školou, jeden na ulici a dva v nemocnici,” řekl médiím Scott Israel, šerif okrsku Broward. Dodal, že další lidé jsou stále na operačních sálech.

Útočník, označený policií za bělocha v tmavočervené košili či tričku, byl zatčen. Agentura AP s odvoláním na bezpečnostní složky uvedla, že střelec se jmenuje Nicolas Cruz.

Podle listu Miami Herald jde o devatenáctiletého mladíka, jednoho z bývalých studentů školy. „Loni s ním byly problémy, vyhrožoval ostatním studentům,” řekl deníku učitel matematiky Jim Gard. Dodal, že Cruz byl následně vyloučen ze školy. Že jde o bývalého studenta později potvrdil i šerif.

Muž začal střílet kolem 14:00 místního času těsně před tím, než skončila výuka.

Na místo střelby dorazila zásahová policejní jednotka SWAT. Několik studentů záchranáři ošetřili na ulici před školou.

Muže podezřelého ze střelby na floridské střední škole nakládají do sanitky.

FOTO: Handout, Reuters

Policisté poté vyzvali studenty a učitele, kteří jsou stále v budově, aby se zabarikádovali ve třídách a nevycházeli ven. Měli čekat, než k nim dorazí policie.

Řadu studentů policie vyvedla z budovy ven. Na místo dorazili i agenti FBI.

