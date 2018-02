Podle informací agentury AP zemřel zatím neupřesněný počet lidí. Na místě je zásahová policejní jednotka SWAT. Několik studentů záchranáři ošetřili na ulici před školou.

Útočník, označený policií za bělocha v tmavočervené košili či tričku, byl podle úřadu šerifa zatčen. Muž začal střílet kolem 14:00 místního času těsně před tím, než skončila výuka.

Podle listu Miami Herald útočil devatenáctiletý mladík, jeden z místních bývalých studentů. „Loni s ním byli problémy, vyhrožoval ostatním studentům,” řekl deníku učitel matematiky Jim Gard. Dodal, že student byl následně vyloučen ze školy.

Že jde o bývalého studenta později potvrdil i šerif Scott Israel. Agentura AP s odvoláním na bezpečnostní složky uvedla, že student se jmenuje Nicolas Cruz.

Muže podezřelého ze střelby na floridské střední škole nakládají do sanitky.

FOTO: Handout, Reuters

Policisté vyzvali studenty a učitele, kteří jsou stále v budově, aby se zabarikádovali ve třídách a nevycházeli ven. Mají čekat, než k nim dorazí policie.

Několik studentů už policie vyvedla z budovy ven. Na místo dorazili i agenti FBI.

Video shows at least five people being treated by paramedics while students were led away from the school in a line https://t.co/RHwgONGRMa