Deník Daily Mail píše až o třech obětech, ale bez uvedení zdroje.

Rozsah zranění jednotlivých studentů není zatím znám, dodali hasiči. Na místě je zásahová policejní jednotka SWAT. Několik studentů záchranáři ošetřili na ulici před školou.

Útočník, označený policií za bělocha v tmavočervené košili či tričku, byl podle úřadu místního šerifa zatčen.

Policisté také vyzvali studenty a učitele, kteří jsou stále v budově, aby se zabarikádovali ve třídách a nevycházeli ven. Mají čekat, než k nim dorazí policie.

Několik studentů už policie vyvedla z budovy ven. Na místo dorazili i agenti FBI.

Video shows at least five people being treated by paramedics while students were led away from the school in a line https://t.co/RHwgONGRMa