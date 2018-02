Trumpova snacha je po kontaktu s neznámým práškem v nemocnici

Snacha prezidenta Spojených států Donalda Trumpa Vanessa Trumpová, která je manželkou Trumpova syna Donalda mladšího, byla v úterý převezena do nemocnice poté, co přišla do kontaktu s neznámým bílým práškem. Oznámila to newyorská policie, která krátce poté sdělila, že látka nebyla nebezpečná, uvedla televize Fox News.