Na vilu barmské vůdkyně Su Ťij někdo hodil zápalnou bombu

Na pozemek vily v Rangúnu, kde bývalá barmská disidentka a nynější vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij strávila 15 let v domácím vězení, někdo vhodil zápalnou bombu, uvedla to agentura AFP s odkazem na informace mluvčí barmské vlády. Su Ťij v té době v domě nebyla, bomba jen poškodila okolí domu.