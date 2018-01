Komáři v Brazílii šíří žlutou zimnici, zemi hrozí epidemie

V celém brazilském státě Sao Paulo, včetně stejnojmenného města, by měla platit výstraha kvůli žluté zimnici. Turisté, kteří plánují oblast navštívit, by si proto měli zajistit potřebné očkování, oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).