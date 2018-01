V Paříži se statisíce lidí sešly na třídě Champs-Elysées, aby se rozloučily s rokem 2017 a oslavily Nový rok - a to vše pod přísným policejným dohledem. Množství diváků, domácích, a i z celého světa, si i přes nutnost projít bezpečnostními kontrolami a prohlídkami nenechalo ujít tradiční ohňostroj a představení světla a tónů u Vítězného oblouku.

Vítězný oblouk a třída Champs Elysees v Paříži

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Jen na slavné pařížské třídě na bezpečnost dohlíželo na 1800 strážců zákona.

V Londýně, kde se loni odehrály čtyři útoky, si více než 100 tisíc lidí muselo opatřit lístek, aby si mohlo užít ohňostroje na březích Temže. Půlnoc tradičně odbil dvanácti údery Big Ben, přestože prochází rekonstrukcí, poznamenala agentura AFP.

Ačkoliv se slavný londýnský Big Ben opravuje, půlnoc dvanácti údery odbil.

FOTO: Toby Melville, Reuters

V Kolíně nad Rýnem, kde silvestrovské oslavy na přelomu let 2015 a 2016 neblaze poznamenaly sexuální útoky na ženy, se letos podle agentury DPA podařilo naplnit heslo "Respekt" poskládané z obřích písmen u katedrály. Atmosféra ve čtvrtém největším německém města byla uvolněna, slavily staré i mladé generace, rodiny s dětmi, místní i migranti. "Situace je velmi klidná a příjemná," prohlásila starostka Henriette Rekerová.

Oslavy příchodu nového roku v Berlíně

FOTO: Hannibal Hanschke, Reuters

V reakci na někdejší události v Kolíně nad Rýnem letos u Braniborské brány v centru německé metropole Berlína vznikla bezpečná zóna určená ženám v nesnázích, ať pod vlivem alkoholu či emoční krize. Policie však podle agentury DPA zasahovala i v případech obtěžování i v davu desítek tisíc lidí, slavících s hudbou a obrovským ohňostrojem v roce 2018. „Když nás obklopili muži, policie okamžitě přišla a odvedla je pryč. Pak bylo vše skvělé," řekla Denise, jedna ze tří dvacetiletých kamarádek, kterým ani tento incident nezkazil dobrou náladu. Policie později oznámila zatčení dvou podezřelých ze sexuálního útoku. Celkově však policejní mluvčí situaci zhodnotil jako "úžasně klidnou".

Brazilská pláž Copacabana a oslavy příchodu nového roku

FOTO: Leo Correa, ČTK/AP

V brazilském Rio de Janeiro hlavním oslavy propukly s půlnočním ohňostrojem na slavné pláži Copacabana. Po sedmnáctiminutovém představení na obloze nastoupila na pódium zpěvačka Anitta, která během pár týdnů dokázala na internetu získat desítky milionů diváků, a po ní tradiční školy samby. Starosta Marcelo Crivella odhadl, že oslav na pláži se mohlo zúčastnit na tři milióny lidí, tedy polovička obyvatel velkoměsta. Podle místních však brazilská ekonomika stále pociťuje krizi, a tak v posledních letech na Copacabana slaví asi dva milióny lidí, pod dohledem asi dvou tisícovek policistů.

Přechod do nového roku na celé Zemi trvá kvůli časovým pásmům 26 hodin a skončí tak až v pondělí ve 13:00 SEČ. Nejdéle si na novoroční přípitek musí počkat lidé na souostroví Americká Samoa, kde rok 2018 nastane dnes ve 12:00 SEČ. O hodinu později pak nový rok začne i na dvou neobydlených tichomořských ostrovech - Bakerově a Howlandově. Znamená to tedy, že až poslední místo planety vstoupí do roku 2018, bude na Samoi v Tichomoří už úterý 2. ledna dvě hodiny ráno.