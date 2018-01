Vzhledem k situaci podle jeho slov nebudou Spojené státy schopné rozpoutat válku proti Severní Koreji. že by bezpečnost země byla ohrožena.

V projevu vyzval ke zvětšení výroby mezikontinentálních raket a jaderných hlavic a také k jejich rychlejšímu rozmístění.

Kim také uvedl, že zvažuje vyslání severokorejské delegace na zimní olympiádu v Pchjongčchangu. Je podle něj možné, že se brzy setkají zástupci obou zemí, aby jednali o účasti na olympijských hrách, které - jak věří - budou úspěšné.

Chtějí na olympiádu



KLDR promeškala poslední lhůtu pro přihlášku k účasti na olympiádě, ale do poloviny ledna ještě má technickou možnost vyslat své sportovce, poznamenala agentura TASS a připomněla obavy mezinárodního společenství, aby další raketový či jaderný test KLDR nezhatil hry.

Zimní olympiáda se má v Jižní Koreji konat mezi 9. a 25. únorem, na termín 8. až 18. března jsou pak plánovány paralympijské hry. Pchjongčchang leží 80 kilometrů od demilitarizovaného pásma, tedy hranice mezi Korejemi.

Rada bezpečnosti OSN před Vánocemi přijala rezoluci rozšiřující sankce proti KLDR za její raketové testy. Mezi zákazy je i dovoz 90 procent rafinovaných ropných produktů. Prosincová rezoluce také rozšířila sankční seznam o 19 Severokorejců a žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.