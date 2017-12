Štíhloučká jehla zůstává zabodnutá do filigránské ruční práce, kterou Petr Čižmár (39) našel v autě manželky Nadi (34). Osnovu tvoří motiv s tulipány, nechybějí hedvábné nitě v hořčičné žluti a dřevěný vyšívací rám.

Avšak poslední, co Naďa na své pozemské pouti viděla, nebylo vyšívání, nýbrž kamión řítící se zběsile směrem k ní.

Naďa a Petr zůstali i po předloňském rozchodu dobrými přáteli. Spřádali plány – Petr se staral v Braunschweigu o tehdy pětiletého syna Davida. Naďa si našla místo v berlínské logistické firmě a po nemalém úsilí loni v říjnu i byt. Jakmile se zabydlí, převezeme Davida, o něhož pečoval otec – tak si to alespoň představovali.

Seznámili se před více než deseti lety. Ona hledala na internetu krajana, s nímž by mohla jako au-pair v USA hovořit česky. „Moc se mi líbilo, jak si hrála s dětmi,“ vzpomíná Petr, jenž po studiu v Česku pracoval ve Washingtonu, v listě Abendzeitung. Šest let žili ve Státech, kde se i vzali a kde se narodil David. Pak padla volba na Německo.

Petr má docela jasně před očima, jak po třech dnech všudypřítomných zmatků, nejistot a zklamaných očekávání, že vše se v dobré obrátí, vysvětluje Davidovi, že maminka na Vánoce nebude doma. „To z paměti nikdy nevytěsním,“ připouští.

Kdo se schovává

Letos v srpnu se Petr, promovaný fyzik, přestěhoval do Drážďan. Nové město, nový život. Otec samoživitel ve zkušební době získal stálé místo ve firmě na polovodiče. David začal v létě chodit do školy.

„Mám pocit, že klučina už částečně chápe, co se stalo. Ale později porozumí více a vše i lépe zpracuje,“ podotýká Petr.

Přestože podle Abendzeitungu Petr nepůsobí zatrpkle, pro dosavadní mlčení kancléřky Merkelové pochopení nemá. Merkelová se s příbuznými setkala teprve tento týden v pondělí.

„Stát naprosto selhal, útoku nezabránil, třebaže poměrně snadno mohl. A pak se navíc politici schovali před zodpovědností,“ nepochybuje Čižmár.

Na chyby úřadů se v pondělí podle svých slov zeptal přímo šéfky německé vlády během setkání. Merkelová mu přislíbila, že se postará o to, aby se všechno vyjasnilo. „Vidím to jako krok správným směrem a rozhodně je potřeba celou záležitost vyšetřit a zjistit, co se doopravdy stalo, kde byla chyba,” řekl ČTK.

Německé kancléřky se ptal i na převzetí zodpovědnosti, na což mu odvětila, že vyšetřování v případu ještě neskončilo. Případná rezignace Merkelové by podle něj asi nepomohla.

Rok ležela Nadina fotografie s jmenovkou na improvizovaném vzpomínkovém místě poblíž Pamětního kostela císaře Viléma.

Dvanáct obětí dostalo jména, osm z nich i tváře. „Souhlasil jsem bez váhání,“ přikyvuje Petr. „Nezemřela tu žádná neznámá Češka, ale člověk z masa a kostí.“