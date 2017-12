První potvrzenou obětí se stala sedmdesátiletá Virginie Pesolaová ze Santa Paula, která přišla o život ve středu v noci při autonehodě, když se snažila utéct před požárem. Její tělo bylo nalezeno v autě, které havarovalo na evakuační trase v okrese Ventura. Podle lékaře byl příčinou její smrti náraz a nadýchání kouře.

Celkem jižní Kalifornii trápí šest požárů, které už zničily 57 000 hektarů porostů, i když do boje s nimi bylo nasazeno 8700 hasičů. Shořelo kolem pěti stovek budov, zraněno je deset lidí včetně čtyř hasičů. Nová ohniska, jež se v pátek objevila v San Diegu a Santa Barbaře, si vynutila další rozsáhlou evakuaci. Celkově už muselo domovy opustit 210 000 lidí a tisíce osob zůstalo bez proudu.

Ničivé požáry v Kalifornii jsou viditelné i z Mezinárodní vesmírné stanice ISS.

FOTO: NASA

Hasičům v pátek výrazně pomohlo mírnější počasí, díky kterému mohli do boje s živlem nasadit více letadel. „Byl to velmi úspěšný den,” řekl CNN kalifornský hasič Mark Brown. Podle předpovědí však počasí zůstává nepříznivé. Teploty budou nad normálem a vítr se sice zmírňuje, ale stále má rychlost až 80 kilometrů v hodině a mění prudce směr.

Podmínky na jihu státu jsou označeny za „mimořádně nebezpečné” - půda je velmi suchá a teploty vysoké. Dva z nejnebezpečnějších požárů se zatím podařilo potlačit nejvýše z deseti procent. V oblasti požárů je navíc mnoho rančů, takže evakuovat je třeba také koně, ale ne všude se to podařilo. V jezdeckém centru v San Luis Rey uhořelo 25 koní.

Photographs taken by NASA astronauts capture view of the California wildfires as seen from the International Space Station. https://t.co/NxwVIEjApF pic.twitter.com/P7EmBEOX0w

Oheň, který hoří od pondělka severně od Los Angeles, zničil 53 000 hektarů porostů a 400 staveb a dalších 85 silně poničil. Dalších 15 000 domů stále ohrožuje. Na sociálních sítích se množí výzvy k poskytnutí pomoci. Jedna střední škola ve Ventuře požádala o základní potřeby a hygienické přípravky.

Požáry se šíří severozápadním směrem a ohrožují i Santa Barbaru. Kalifornský guvernér Jerry Brown tam proto vyhlásil mimořádný stav. Prezident Donald Trump v pátek vyhlásil celou Kalifornii za oblast katastrofy, což umožní rychlé odblokování federálních peněz.

Šest ohnisek dostalo svá jména. Nejničivější je Thomas, který pokrývá oblast od Santa Pauly v okrese Ventura po pacifické pobřeží. Vytváří hustý kouř, který redukuje viditelnost na půl kilometru. Požáry jsou navíc tak mohutné, že jsou patrné i z vesmíru. Americký úřad pro letectví a kosmonautiku NASA v týdnu zveřejnil fotografie z Mezinárodní stanice ISS, které ukazují plný rozsah živlu.

Today’s pass over SoCal unfortunately doesn’t look any better. The fires east of Camp Pendleton and in Baja are visible as well. #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/khM9TK1u0F