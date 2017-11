Soudní dvůr současně nařídil Varšavě, aby nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí informovala Evropskou komisi o přijatých opatřeních, tedy aby potvrdila příkaz okamžitě přestat s kácením v pralesu, a to až do definitivního vyřešení celého případu. „Aktivní lesní hospodaření” má být přípustné jen v odůvodněných případech, nezbytných pro zajištění bezpečí veřejnosti.

Pokud by EK shledala, že Polsko nadále neplní toto rozhodnutí, může požádat soud o nové posouzení. Pokud by ten shledal, že kácení pokračuje, nařídí Polsku, aby komisi zaplatila pokutu ve výši nejméně 100 000 eur denně, poznamenala televize TVN 24 s tím, že pondělní rozhodnutí soudu je dočasné opatření, o které požádala EK.

Polská vláda koncem července prohlásila, že nehodlá zastavit masivní kácení v chráněném Bělověžském pralese, přestože jí to nařídil Soudní dvůr Evropské unie v předběžném opatření. Podle ministra životního prostředí Jana Szyszka se kácí jen v zájmu ochrany lesa před lýkožroutem.

Bělověžský prales

FOTO: Mapy.cz

Podle Evropské komise byla těžba dřeva zahájena v příliš velkém rozsahu a porušuje evropské normy na ochranu přírody.

Polští i zahraniční ochránci přírody považují ochranu lesa před kůrovcem za záminku ke zvýšení těžby dřeva pro komerční účely. Petici proti intenzivnějšímu kácení v unikátním pralese, kde žije například zubr nebo šest desítek dalších druhů savců, podepsaly stovky tisíc Poláků.

Právní bitva u Soudního dvora EU může trvat měsíce až roky.