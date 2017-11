Čínští fotbalisté odešli uprostřed zápasu, protože fanoušci měli vlajky Tibetu

Rozpačitě začala série zápasů čínské fotbalové reprezentace do 20 let s týmy čtvrté německé ligy. Během prvního poločasu utkání na hřišti TSV Schott Mohuč několik fanoušků vyvěsilo tibetské vlajky, čínští mladíci odmítli pokračovat ve hře a odešli do šaten.