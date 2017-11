Jen co piráti oznámili, že o tom, koho podpoří do čela Sněmovny, budou znovu hlasovat, dostali se pod palbu příznivců i poslanců hnutí ANO. Ti je podle předsedy pirátů Ivana Bartoše přesvědčují, aby s hnutím šli do koalice a volili na... Celý článek Bartoš: Jsme pod řízeným nátlakem ANO»