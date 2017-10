Mluvčí letecké společnosti American Airlines potvrdila, že požár zapříčinila mechanická závada jedné ze součástek nakládacího zařízení. Jak amatérské záběry dokazují, plameny doprovázené mohutným kouřem pohltily i jeden z přepravovaných kontejnerů.

Požár hasiči následně uhasili. Mluvčí aerolinky rovněž dodala, že během incidentu nebyl zraněn žádný cestující ani nikdo z leteckého personálu. V lékařské péči je ovšem muž, jenž vznícený stroj obsluhoval. Jeho zranění však nebyla vážná.

Cargo fire at Hong Kong Airport. Not yet known damage to this American Airlines Boeing 777 pic.twitter.com/at96EO4ftS