Slovensko se tak vrátilo do období kampaně před prezidentskými volbami v roce 2014, kdy ve finále stáli proti sobě právě Kiska a Fico. Premiér tehdy v diskusi označil svého soupeře za lichváře a člověka, který má blízko k scientologům. „Máte blízko k sektě, představujete bezpečnostní riziko,“ vmetl Fico do tváře Kiskovi, který toto tvrzení důrazně odmítl. Po zvolení Kisky do funkce hlavy státu se oba politici snažili vzájemným konfliktům vyhýbat.

Fico prohlásil, že se o kauze firmy KTAG dozvěděl přímo od prezidenta. Podle Fica mu Kiska řekl, že se obrátil na zástupce justice se žádostí o pomoc při vyšetřování daňové kauzy své firmy. Fico to sdělil poté, co Zuzana Wienk, zástupkyně nevládní organizace Aliance Fair-play, prohlásila, že premiér věděl o vyšetřování KTAG dříve, než dokumenty z daňové kontroly rozeslal mediím anonym, a že o kauze už v létě hovořil na schůzce se zástupci nevládních organizací, přičemž naznačil, že prezident a jeho bratr jsou daňoví podvodníci. Kiska kontroval prohlášením na sociální síti, že premiér lže.

„Respektuji, že je nepatřičné zveřejňovat obsah neveřejných rozhovorů. Žel, s panem premiérem se mi opakovaně stává, že se z médií dozvím věci, které mezi námi údajně zazněly a které jsem údajně řekl,“ řekl Kiska. Podle prezidenta jde v případě úniku informací o jeho firmě o zneužití státní moci. Kiska dodal, že se asi před dvěma lety zúčastnil schůzky s Ficem, s generálním prokurátorem a tehdejším šéfem tajné služby. Přítomným se měl pouze zmínit o vyšetřování své firmy a že to může být zneužito v politickém boji k diskreditaci jeho osoby.

Daňový úřad po kontrole KTAG v loňském roce doměřil společnosti daň z přidané hodnoty a firemní daň a podal na společnost trestní oznámení pro podezření z krácení daní. Policie ale vyšetřování ukončila, protože trestnost činu zanikla. Slovenský trestní zákoník totiž umožňuje dodatečně zaplatit daň i během policejního vyšetřování, aniž viníkovi hrozilo stíhání.

Daňová kauza KTAG souvisela s financováním Kiskovy prezidentské kampaně.

Lety do Popradu

Letos na jaře čelil Kiska obvinění, že neoprávněně využívá vládní speciál k letům do Popradu, kde žije jeho manželka s dětmi. Prezident se bránil tím, že ministr vnitra mu lety doporučil kvůli malé vytíženosti vládní letky. Ministra vnitra Robert Kaliňák však dodatečně tvrdil, že tím mínil pouze pracovní cesty.

Kiska zatím neoznámil, zda v roce 2019 se bude opětovně ucházet o funkci hlavy státu. Čelí však silnému tlaku, který podle pozorovatelů může mít za cíl odradit prezidenta od opětovné kandidatury.