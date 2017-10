Policisté zlikvidovali Paddocka v hotelu Mandalay, ze kterého pálil do lidí z automatické zbraně. Naproti hotelu právě vrcholil závěrečný den hudebního festivalu Route 91 Harvest. Policisté dál pátrají po ženě, která Paddockovi pomáhala.

Policie potvrdila, že pachatel byl zastřelen ve 32. patře hotelu. Jednalo se o místního občana, který nebyl spojen s žádnou radikální organizací. Podle více zdrojů televize NBC jde o Stephena Paddocka z Mesquite v Nevadě.

Šerif Joe Lombardo uvedl, že nejde o teroristický čin: „V tomto okamžiku ne. Jsme přesvědčeni, že to byl místní obyvatel, bydlel tady. Nyní jsme přesvědčení, že byl jediným útočníkem. Nemáme představu, jaký měl hodnotový systém.“

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) 2. října 2017

Hledaná žena

Policie dál pátrá po jeho komplicovi. Má jím být žena asijského původu Marilou Danleyová, která se ubytovala v hotelu, z něhož se střílelo. Zřejmě pracovala v kasinu jako hosteska.

Místní nemocnice dříve uvedla, že si střelba vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných s tím, že 14 zraněných je v kritickém stavu. Zdroje z policie poté informovaly o nejméně 20 mrtvých a více než stovce zraněných. Mezi oběťmi jsou i dva policisté mimo službu, kteří šli na koncert. Jeden ze svědků řekl televizi ABC, že mu postřelený zemřel v náručí.

Výběr případů střelby do lidí v USA s více než deseti oběťmi na životech Nejméně 50 mrtvých (2. října 2017) - Střelba v Las Vegas. 49 mrtvých (12. června 2016) - Střelba v gay klubu v Orlandu na Floridě si vyžádala 50 mrtvých včetně útočníka a 53 zraněných; FBI útočníka identifikovala jako devětadvacetiletého amerického občana Omara Mateena, který se narodil v USA, jeho rodiče jsou ale z Afghánistánu. 32 mrtvých (16. dubna 2007) - Při střelbě ve Virginském polytechnickém institutu vraždil třiadvacetiletý student z Jižní Koreje Čo Sung-hu. Střelec poté spáchal sebevraždu. 27 mrtvých (14. prosince 2012) - Na základní škole v Newtownu postřílel dvacetiletý Adam Lanza 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Předtím zastřelil svou matku v jejich rodinném domě a nakonec sebe. 13 mrtvých (3. dubna 2009) - Střelba ve středisku pro imigranty v Binghamtonu v americkém státě New York. Pachatel, naturalizovaný imigrant z Číny, se zastřelil. 13 mrtvých (5. listopadu 2009) - Masakr na základně americké armády v texaském Fort Hoodu měl na svědomí major a armádní psychiatr Nidal Malik. V roce 2013 byl odsouzen k trestu smrti. 13 mrtvých (20. dubna 1999) - Dva osmnáctiletí mladíci vešli do střední školy Columbine na předměstí Littleton amerického města Denver a palbou do studentů a profesorů ve školní knihovně usmrtili 13 lidí a 20 osob zranili, některé těžce; poté spáchali sebevraždu. 12 mrtvých (2. prosince 2015) - Střelba v budově úřadu sociálních služeb v kalifornském městě San Bernardino, za níž byl odpovědný radikál Syed Farook se svou ženou. Oba při přestřelce zahynuli. 12 mrtvých (19. července 2012) - Maskovaný střelec James Holmes při premiéře nového filmu o Batmanovi Temný rytíř povstal postřílel v kině na předměstí Denveru v Coloradu 12 lidí. Holmes byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. 12 mrtvých (16. září 2013) - V budově amerického vojenského námořnictva ve Washingtonu střílel bývalý příslušník záloh vojenského námořnictva Aaron Alexis (34). Policie ho zabila.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Svědek zachytil střelbu na festivalu v Las Vegas.

Účinkující i diváci country festivalu slyšeli střelbu dávkami. Palba začala v neděli kolem desáté večer místního času při vystoupení countryové hvězdy Jasona Aldeana.

Podle listu New York Daily leželi na zemi zakrvácení lidé. „Kulky létaly všude,“ uvedl jeden z účastníků koncertu. Lidé z místa v panice utíkali nebo se vrhali na zem. Byly vypáleny desítky ran z automatické zbraně.

Las Vegas police say one suspect in mass shooting "is down" https://t.co/fnH3pzd96d — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2. října 2017

Informace o likvidaci jednoho střelce.

Policistka v Las Vegas zasahuje při přestřelce v oblasti Strip, kde se nacházejí kasina a zábavní podniky.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

Útočník pálil z 29. patra hotelu. Střelba pokračovala i poté, co se přestalo hrát. Palba s přestávkami trvala několik minut. Pak se střílelo i ve 32. patře.

Přikryté tělo jedné z obětí leží na Tropicana Avenue v Las Vegas po střelbě na účastníky country festivalu.

FOTO: Steve Marcus, Reuters

Active shooter at @Route91Harvest in Vegas. We're safe. Love you guys. — Luke Combs (@LukeCombsMusic) 2. října 2017

Tweet countryového hudebníka Luka Combse

Policie vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli. Preventivně bylo také uzavřeno letiště v Las Vegas.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2. října 2017

Policisté v blízkosti hotelu v Las Vegas, kde byla hlášena střelba.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

Před střelbou dvojice lidí napadla v hotelu strážného.

Policista se kryje při zásahu po střelbě v centru Las Vegas

FOTO: John Locher, ČTK/AP