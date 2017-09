Soud rozhodl o přísnějším trestu, než žádala prokuratura, která navrhovala 18 měsíců vězení. Haddadiová (43), která se hájila mimo jiné tím, že svému dítěti by pomohla každá matka, poslala kolem 2000 eur (52 tisíc korun) synovi, když pobýval v Malajsii. Teprve poté zamířil do Sýrie.

Haddadiová během procesu uvedla, že již byla potrestána ztrátou syna a že mu v žádném případě neposílala peníze do Sýrie. Připustila ale, že o mladíkově radikalizaci během jeho pobytu ve vězení věděla. O synově smrti byla prý informována telefonátem.

Těžko mohu uvěřit, že mne spojují s financováním terorismu. Pomáhala jsem synovi, aby měl co jíst. odsouzená

„Těžko mohu uvěřit, že mne spojují s financováním terorismu. Pomáhala jsem synovi, aby měl co jíst, nikdy jsem peníze neposílala do Sýrie ani do Turecka," řekla Haddadiová, která je muslimka.

Podle obvinění ale v roce zaplatila jednadvacetiletému synovi letenky do Alžírska, kde navštěvoval otce. Syn měl přitom tehdy kvůli trestu za jiný delikt zakázáno opustit Francii. Matka také před úřady ukryla synův pas, platila další letenky a posílala peníze, když syn pobýval v Malajsii. Loni v srpnu dostala zprávu o jeho smrti. Podle všeho zemřel v Sýrii.