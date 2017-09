Čech se zapálil před sídlem novozélandského parlamentu minulý týden ve čtvrtek. Byl převezen do nemocnice ve Wellingtonu, kde popáleninám o několik hodin později podlehl, napsal zpravodajský server NZ Newswire. V úterý novozélandská policie muže identifikovala.

Podle novozélandského listu The New Zealand Herald se muž narodil v bývalém Československu, v roce 1987 emigroval do Británie a později na Nový Zéland, kde získal v roce 1991 právo k trvalému pobytu. Na Novém Zélandu žil ve městě Rotorua a živil se jako automechanik.

Měl prý spory s manželkou

Server NZ Newswire s odvoláním na komentáře na Facebooku uvedl, že se dotyčný přel s bývalou manželkou o právo na péči o děti. Podle novozélandského zpravodajského serveru The Stuff muž krátce před sebevraždou demonstroval s transparenty před různými soudy ve Wellingtonu.

Jeden ze svědků prohlásil, že si dotyčný stěžoval, že ztratil kontakt s dětmi, které po rozpadu rodiny žijí v Japonsku, a kritizoval rodinný soud, který ho prý nechce vyslyšet.

„V Íránu se kamenují matky, na Novém Zélandu otcové,“ bylo napsáno na jednom z transparentů, s nimiž muž demonstroval. „Ne podvodným právníkům rodinného soudu,“ stálo na dalším.