Pro kandidáta na prezidenta Andreje Semjonova by podle tohoto zrádného průzkumu hlasovalo 18 procent dotázaných: tři procenta tvrdily, že o Semjonovovi slyšeli a mohli by pro něj hlasovat, 15 procent dotázaných přiznalo, že o něm neslyšeli, přesto by však smyšleného uchazeče podpořili.

„Experiment jsme podnikli proto, abychom zjistili, jak moc autorita stávajícího prezidenta ovlivňuje voličské preference Rusů,” uvedla socioložka Karina Pipijová z Levady.

Upozornila, že dvě třetiny Rusů, kteří podle experimentu nebyli ochotni hlasovat pro daného kandidáta, vykázali odolnost vůči tlaku většiny.

Volby budou v březnu



Prezidentské volby se v Rusku uskuteční v březnu příštího roku. Vladimir Putin sice ještě oficiálně neoznámil, zda se klání zúčastní, nicméně je považován za jasného favorita. Podle skutečného průzkumu Levady z minulého měsíce by pro stávajícího prezidenta hlasoval každý druhý z dotázaných a tři pětiny z těch, kteří již byli pevně odhodláni k volbám přijít.

Předseda komunistů Gennadij Zjuganov se podle této ankety těší přízni tří procent dotázaných, vůdce nacionalistů Vladimir Žirinovskij a opoziční bojovník proti korupci Alexej Navalnyj shodně dvou procent účastníků.

Výsledky experimentu sotva lze podle politologa Dmitrije Badovského využít, protože Rusové vědí, že „pravděpodobnost Putinovy kandidatury je prakticky stoprocentní”. Nicméně připustil, že Putinova podpora dobře funguje při volbách gubernátorů, což umožnilo obměnu 70 procent šéfů regionů.

„Poptávka po změnách u moci se netýká samého prezidenta, většina by si jej přála nadále vidět v čele státu. Ale občané vítají prezidentovu politiku obnovy kádrů,” řekl listu.