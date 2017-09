Pokud Maďaři nepřijmou migranty, přijdou o dotace, navrhuje německý ministr

Pokud bude Maďarsko pokračovat v konfrontačním kurzu v otázce uprchlíků, měla by ho za to EU potrestat. Agentuře DPA to řekl německý ministr spravedlnosti Heiko Maas. Reagoval tak na prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána, který v pátek řekl, že jeho země nebude měnit svou migrační politiku ani po středečním verdiktu Soudního dvora EU. Ten zamítl žalobu Maďarska a Slovenska na kvóty pro přerozdělení žadatelů o azyl.