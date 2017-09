Ochrnutou Francouzku napadlo v noci hejno krys, je v kritickém stavu

Paraplegická čtrnáctiletá Samantha z francouzského města Roubaix je ve vážném ohrožení života poté, co ji minulou sobotu pokousalo hejno krys. To proniklo do jejího pokoje v přízemí, zatímco dívka spala. O zvířecím napadení informoval britský server BBC.