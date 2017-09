Týká se to především domácích hus a kachen. Několikrát za den jim obsluha zavede pneumatickou či hydraulickou trubici přímo do jícnu a vtlačí rovnou do žaludku dávku obilnin – kukuřičnou směs s olejem nebo tukem. Takto násilně se kachny a husy vykrmují dva až tři týdny před zabitím.

Podle Bianky Debaetsové, státní tajemnice pro chov domácích zvířat, patří Belgie společně s Francií, Španělskem, Bulharskem a Maďarskem k pětici producentů foie gras.

Změna legislativy z roku 1986 tak znamená, že výroba je oficiálně v hlavním belgickém městě zakázána. Omezení je do značné míry symbolické, protože nyní žádní výrobci jater určených k výrobě paštik v Bruselu nepůsobí. Místní úřady však doufají, že příklad Bruselu budou následovat další belgická města.

Přitom evropská směrnice z roku 1998 zakazuje nebo významně omezuje násilné krmení domácích zvířat. Dodržuje ji většina evropských států včetně České republiky.

Angažuje se i Van Damme

Nedávný výzkum organizace za práva zvířat GAIA, s níž spolupracuje Jean-Claude Van Damme, bruselský rodák a mistr filmového boje, ukázal, že přes osmdesát procent Belgičanů zákaz nuceně vykrmovaných zvířat podporuje.

„Pokud jsou zvířata nucena přijímat velké množství potravy, dostávají se zbytečně do stresu a mají například potíže s dýcháním. Játra takového tvora mohou vážit až kilogram. Za normálních okolností je to sotva 100 gramů,“ vysvětluje Bianca Debaetsová s tím, že je to vlastně jiná forma jejich mučení.

Dosavadní vědecké poznatky jí dávají za pravdu, protože násilné krmení způsobuje zbytečné utrpení a provází je často zranění.