Maritza Castillová a její manžel projížděli Houstonem ve svém voze, když si všimli, že se nedaleko od nich v autě strženém vodou nachází člověk.

Bez delšího rozmýšlení se mu vydali společně s dalšími lidmi, kteří byli poblíž, na pomoc. „Rozbušilo se mi srdce. Někdo řekl, ať utvoříme řetěz,“ popsala Castillová dramatickou chvíli.

A human chain arm-in-arm to save the life of a person trapped in high water. This is Texas. #Houstonstrong #Texas #HurricaneHarvey pic.twitter.com/QiMmc3cFSk