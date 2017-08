Timesy se odvolávají na místní zdroje z Texasu. Agentura AP však uvádí, že mrtvých je 18, houstonský server Chron píše, že mrtvých je víc než 20. Bilance obětí hurikánu zatím není konečná a úřady se obávají, že po opadnutí vody objeví větší počet mrtvých.

Televize Fox News ve svém propočtu uváděla v úterý nejméně 15 mrtvých, přičemž do bilance započítala i šestičlennou rodinu, která údajně utonula ve voze. [celá zpráva] Server Chron přinesl jména identifikovaných obětí. Jsou z texaských okresů Harris, kam spadá Houston, dále z Galvestonu a Montgomery.

Zaplavené Corpus Christi, kde hurikán udeřil nejdříve

FOTO: Gabe Hernandez, ČTK/AP

Mnoho oblastí Houstonu a jeho okolí je pod vodou a množí se zprávy o nezvěstných. O jejich počtu není k dispozici žádný oficiální údaj, ale na sociálních sítích se objevují žádosti o pomoc při hledání desítek lidí. Agentura AP ale upozorňuje, že mnohé rodiny ztratily kontakt s blízkými, protože lidem nefungují telefony.

Bouře Harvey v Texasu

FOTO: Karen Warren/Houston Chronicle, ČTK/AP

Podle newyorského listu je mezi mrtvými šedesátiletý houstonský policista Steve Perez, který se utopil v autě, když jel do služby.

It is with a heavy heart that we announce the tragic in the line of duty death of Sergeant Steve Perez. pic.twitter.com/cHJxjnFgII