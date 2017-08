Podle žaloby Marian Tinca (57) a Maria Iamanditová (53) systematicky cvičili a zdokonalovali dětský gang v kradení peněženek a mobilů. Ubytovali se na chudém severním předměstí Paříže a děti posílali krást ve skupinách po třech nebo čtyřech.

Dopoledne malí kapsáři řádili v supermarketech, odpoledne se přesunuli do Disneylandu. Kradli starou známou metodou - jeden na sebe soustředil pozornost oběti, druhý kradl a zbytek odnášel lup.

Tinca je chválil, když přinesli tučnou kořist, neúspěch ale tvrdě trestal. Lamanditová zařizovala transfer peněz do Rumunska.

Dvojice se dala dohromady po Tincově rozvodu a působila od roku 2014 do loňska. Policie byla partičce na stopě už od roku 2015, kdy dramaticky vzrostl počet nahlášených krádeží v Disneylandu.

Klec spadla loni

Policistům se tam dařilo děti poměrně často chytit při činu, ony však odmítaly udat jméno a tvrdily, že jim ještě nebylo třináct let, a tak nemohly být podle francouzských zákonů zadrženy. Úřady je pak posílaly do sirotčinců či pěstounských rodin, děti ale pokaždé za pár dní utekly a vrátily se do gangu.

Klec spadla v únoru 2016 poté, co policie nasadila odposlechy a pověsila na dospělé organizátory agenty v přestrojení.

S francouzskými vyšetřovateli už tou dobou spolupracovala rumunská policie z Craiovy. Někteří členové gangu si za lup koupili domy, jiní luxusní zboží, mnozí ale zisk prohráli v hernách.