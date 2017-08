Tomáš Říha žije ve městě Eastbourne už dva a půl roku, pracuje přímo v centru v jednom z hotelů. Podle něj byl zrovna slunečný den, když město náhle mlha zahalila. „Bylo to velmi zvláštní, protože do té doby bylo jasno a svítilo slunce. Ze západu se náhle začala valit silná mlha. Bylo to, jako kdybych dostal facku,“ sdělil Novinkám.

Řada místních podniků prý ihned zavřela. V hotelu, kde Říha pracuje, ale museli dělat, že se nic neděje. „I když nám všem bylo špatně, museli jsme se usmívat a předstírat, že je vše v pořádku. Každému zrudly oči a řada návštěvníků si stěžovala na bolesti hlavy. Bylo to velmi agresivní, někteří lidé i zvraceli.“ tvrdí.

Lidé na skalnatém pobřeží u Eastbourne sledují příchod mlhy. Fotografie podle Reuters pochází ze sociálních sítí.

FOTO: Social Media, Reuters

Další den byla mlha pryč, Říha však říká, že noc byla velmi dramatická. Nikdo totiž nevěděl, co se děje. Všem prý bylo pouze doporučeno, aby zavřeli okna. „Následující ráno měli někteří hosté stále zarudlé oči. Mě osobně štípaly rty a náš kuchař měl vyrážku na rukou.“

More:50 people left with burning eyes, breathing difficulties after mysterious 'mist' appears on the beach - reports https://t.co/p4CSUiqPen — RT UK (@RTUKnews) 27. srpna 2017

Příčina je stále neznámá

Příčina vzniku husté mlhy je zatím neznámá. Radní z Eastbourne Kathy Ballardová však trvá na jejím odhalení. „Potřebujeme zjistit příčinu, odkud to přišlo, a ujistit se, že se podnikly kroky, aby se to neopakovalo,“ uvedla.

Pobřeží ve městě Eastbourne.

FOTO: Profimedia.cz

Ani Říha zatím nemá žádné bližší informace. „Spousta lidí si myslela, že to přišlo z francouzského pobřeží z nějaké chemičky, neboť v blízkém okolí žádná není. Aktuální zprávy však toto tvrzení vyvrátily. Další spekulace říkají, že to mohla způsobit bomba z války, která explodovala v moři,” vyjmenoval.

„Těžko říct, celý život jsem bydlel v Záluží u Litvínova přímo vedle chemičky. Tam se odehrála celá řada úniků plynů, ale něco tak agresivního jsem nikdy nezažil,” dodal.

Neznámá chemická látka zasáhla pobřeží Východního Sussexu v neděli. Lidé měli problémy s dýcháním, zvraceli a pociťovali pálení očí. Nemocnice v Eastbourne podle BBC oznámila, že ošetřila 133 lidí. [celá zpráva]