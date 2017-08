„Teď, nebo nikdy,“ řekl CNN Nicholas Burkhead z Virginie, který jen lituje, že se nestačil naučit korejsky, jak si předsevzal. Nová situace mu změnila plány. Nejevil pražádnou obavu z případného zatčení nebo dokonce z války na poloostrově, kde eskaluje napětí.

„Státní department důrazně varuje občany USA před cestami do Severní Koreje,“ varovala americká diplomacie v srpnu, necelý měsíc po úmrtí studenta Otto Warmbiera (22), jehož Korejci věznili rok a půl a vrátili ho v kómatu.

Zadržení cizinců a věznění z banálních důvodů není v Severní Koreji neobvyklé. Riziko je nyní podle americké diplomacie velmi vážné a narůstá.

Posledních šest

„Je to škoda pro každého, kdo by rád jel, ale zvlášť pro Severokorejce, kteří by jistě rádi poznali, jak američtí návštěvníci opravdu vypadají,“ řekl Simon Cockerell. Z něho ale mluví profesní zájem. V Pekingu totiž šéfuje cestovce Koryo Tours právě do KLDR.

CNN ho zastihla před letem do Pchjongjangu s šesti možná posledními Američany. Byla to manažerova už 165. cesta do jinak uzavřené země. Všeobjímající motiv tam vedl bývalého lékaře Aliho Karima z Washingtonu, jenž cestuje po světě a hlásá jednotu.

„Konec konců jsme všichni naprosto stejní,“ svěřil se. Je jedním z těch, kdo přesunuli cestu o několik měsíců dřív, aby ji nadobro nezmeškali. Americké úřady budou napříště cesty povolovat jen případ od případu na zvláštní pasy.