Brugnaro vyzval k tvrdému postupu. „Musíme v Itálii bojovat proti terorismu a zvýšit bezpečnost. Pokud kdokoli vběhne na náměstí svatého Marka a zakřičí Alláhu akbar, tak ho sejmeme,” prohlásil starosta podle serveru Heute.

Aby dal svým slovům váhu zopakoval v benátském dialektu zastřelíme ho.

Nebylo to jeho jediné tvrdé vyjádření. „Konec s dobrým člověkem. Pokud mě chce někdo zavraždit, musím se bránit a v Benátkách se budeme bránit,” řekl.

Sdělil, že proti loňsku přitvrdil, protože se situace zhoršila: „Před rokem jsem řekl, že by byl zastřelen po čtyřech krocích, nyní říkám, že by se to stalo po třech.”

Když schůzka skončila, starosta města Rimini se rozhodl benátského otestovat. Vykřikl na něj Alláhu akbar. Za svůj čin se pak omluvil: „Lituji jistých poznáme, které byly zachyceny na videu a zveřejněny na síti. Nebylo mým záměrem kohokoli urazit, a rozhodně ne muslimskou komunitu. Nebylo to myšleno jako vtip o jejich víře ani snaha připomenout události posledních dní.”

Starosta je znám ostrými vyjádřeními



List The Daily Telegraph připomněl případ z letošního března, kdy policie v Benátkách zadržela čtyři extremisty, kteří plánovali útok na most Rialto.

Tehdy to starosta okomentoval slovy „V Benátkách jsme zadrželi čtyři teroristy, kteří chtěli vyhodit most Rialto, když říkali, že chtějí jít k Alláhovi. My je pošleme přímo k Alláhovi předtím, než spáchají nějaké škody.”

Starosta komentoval odposlechnutou konverzaci Kosovanů, kdy jeden říkal druhému: „Půjdeš přímo do nebe, kvůli všem nevěřícím v Benátkách Polož bombu na Rialto.”