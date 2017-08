Ostrov Ischia se podle italských seismologů začal třást krátce před 21:00 SELČ. Ohnisko leželo v hloubce deseti kilometrů. Řada místních obyvatel i turistů v panice vyběhla do ulic, napsala agentura AP. Na mnoha místech jsou přerušeny dodávky elektřiny.

„Několik budov ve městě Casamicciola Terme se zřítilo. Mohu potvrdit jednu oběť, dalších sedm lidí pohřešujeme,” řekl televizi Sky TG24 místní karabiník (člen civilní ochrany, pozn. red.) Giovanni Vittozzi.

Kromě pacientů napojených na přístroje lékaři evakuovali místní nemocnici Anny Rizzoli. Lékař Robert Calloca Sky TG24 informoval o asi dvacítce ošetřených s drobnými zraněními. Lékaři je podle něj ošetřovali v provizorně zřízené pohotovosti přímo na ulici.

At least 1 person has died after 4.3-magnitude earthquake rattles the Italian resort island of Ischia https://t.co/iImppf3yXc pic.twitter.com/d70m0vkF8W