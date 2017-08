Dvacetiletá britská modelka dorazila do Milána 10. července na focení, které domluvila přes svého agenta. Když druhé den dorazila do studia, napadli ji a zdrogovali. V kufru auta ji pak převezli do malé vesnice poblíž Turína, kde ji podle policistů držel Lukasz Pawel Herba, britský občan polského původu.

Policie zveřejnila fotku velké tašky, ve které měl únosce ženu přenášet a pouta, jimiž byla připoutaná k nábytku.

Policejní figurantka ukazuje, jak únosce přenášel modelku v tašce.

FOTO: Handout, Reuters

Herba žádal po agentovi modelky zaplatit 300 tisíc dolarů, jinak ji prodá v internetové aukci. Ačkoli žádné výkupné nedostal, po týdnu 17. července ji odvedl na britský konzulát v Miláně.

Britský server The Mirror napsal, že únosce se rozhodl ženu propustit poté, když se dozvěděl, že má dvouletého syna. Pravidla gangu prý vylučují unášet matky.