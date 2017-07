Úřady věděly, že se útočník z Hamburku radikalizoval, akci ale nečekaly

Bezpečnostní činitelé věděli o radikalizaci útočníka z Hamburku. V současné době nemají poznatky o tom, že by byl zapojen do nějaké širší sítě. V sobotu to uvedly německé úřady. Muž v pátek odpoledne s mačetou v ruce napadl zákazníky obchodu v hamburské čtvrti Barmbek. Jednoho člověka zabil, další zranil.