Z Abú Zabí do USA bude opět možné létat s notebookem na palubě

Spojené státy opět umožní cestujícím na letech z Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech do USA brát si na palubu notebooky. Podle agentury Reuters to v pondělí oznámily aerolinky Etihad, které z tohoto letiště jako jediné mají přímou leteckou linku do USA. Americké úřady se o uvolnění režimu rozhodly na základě posílených bezpečnostních opatření ze strany letiště v Abú Zabí. Turecko v pondělí rovněž ohlásilo, že bude ze zákazu rovněž vyjmuto.