K události došlo v úterý na mezinárodním letišti v Šanghaji. Osmdesátiletá žena, která měla namířeno do jihočínského města Kanton, hodila před odletem do motoru letadla devět mincí. Ty mohly způsobit poškození lopatky turbíny.

Na její počínání upozornili spolucestující, policie následně ženu zadržela. Let společnosti China Southern Airlines měl kvůli incidentu více než pět hodin zpoždění.

Plane enroute from #Shanghai to #Guangzhou delayed on Tue after a passenger throwing coins into the plane's engine https://t.co/ykCQ4kgl5J pic.twitter.com/3VVJ3cJHXv