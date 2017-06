Německý neonacista žádal v Maďarsku o azyl, soud ho vydal zpět do Německa

Maďarský soud vydal v úterý německého neonacistu Horsta Mahlera (81) do Německa. Mahler, který měl ve své vlasti nastoupit do vězení, přijel do Maďarska v květnu a požádal premiéra Viktora Orbána o politický azyl.