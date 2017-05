„Zpočátku to bylo nouzové řešení pro lidi, kteří za mnou přišli a říkali: 'My na normální pohřeb nemáme peníze',” vypráví v malé potemnělé kanceláři nedaleko chemnitzkého hlavního nádraží pětapadesátiletý Schuster. Vyučený truhlář tehdy zjistil, že pohřbít mrtvé v asi 40 minut vzdáleném Česku je vyjde výrazně levněji.

Poprvé takovou službu začal omezenému počtu klientů nabízet kolem roku 2000, tedy ještě před vstupem České republiky do Evropské unie. Při cestách přes hranice tehdy podle svých slov musel vyplňovat údaj o počtu lidí, kteří s ním v autě jedou, což byl někdy problém, protože se cestou zpět vracelo vždy o jednu „osobu” méně.

Kdybych to rozjel ve velkém, tak by spousta pohřebních služeb tady přišla o práci Olaf Schuster, který pohřbívá v Česku

„Postupně se ukázalo, že to není jen nouzové řešení pro některé, ale lidé si to mezi s sebou řekli a bylo jasné, že o pohřby v Česku je zájem,” říká Schuster, který si nakonec založil firmu přímo v Česku. Dnes jeho společnost, která má v Chemnitzu pobočku, nabízí základní balíček služeb za 1399 eur (37 000 korun). Jeho součástí je mimo jiné převzetí ostatků v okolí Chemnitzu, jejich hygienické ošetření, vyřízení formalit, převoz ostatků do krematoria v Hrušovanech u Chomutova, kremace a pochování na zdejším hřbitově.

Ve srovnání s běžnou cenou kolem 3000 eur (téměř 80 000 korun) v Německu se dá ušetřit více než polovina nákladů. Toho podle Schustera využívají zejména tři druhy klientů. „Jedna skupina jsou lidé, kteří nejsou schopni zaplatit pohřeb v Německu. Pak je tu skupina, která třeba peníze má, ale hledá levný pohřeb, protože už k zemřelým neměla takový vztah,” líčí Schuster, podle něhož se tito lidé často ani pohřbu neúčastní.

Pochovat po svém



Úplně největší je podle něj skupina lidí, kteří si své blízké chtějí pochovat po svém, což je v Česku výrazně jednodušší. „V Německu existuje povinnost mrtvé pochovat. Když někoho necháte zpopelnit, musíte úřadům předem sdělit, kde bude pohřben. To je pak možné prověřit,” vysvětluje Schuster pravidla, která platí ve většině spolkových zemí.

Pokud by pozůstalí chtěli zpopelněné ostatky svého bližního vysypat třeba do řeky nebo na jiné místo, které měl rád, je to v Německu proti pravidlům. Při zpopelnění v Česku už ale další postup žádný německý úřad nesleduje. To láká klienty z východoněmeckého Saska, ale i dokonce i ze západoněmeckých zemí jako jsou Bavorsko nebo Severní Porýní-Vestfálsko.

Zájezdy do krematoria



„Tendence stoupá,” říká Schuster o počtu lidí, kteří mají o jeho služby zájem. Za posledních pět let byl podle něj vzestup několikanásobný. Přesná čísla ale říkat nechce kvůli tomu, že by se to nemuselo líbit konkurenci. „Kdybych to rozjel ve velkém, tak by spousta pohřebních služeb tady přišla o práci, protože by nedokázaly udržet krok s naší cenou,” je přesvědčen. Zatím se k tomu ale nechystá, i když už dnes podle něj existují firmy, které ke kremaci do Česka vozí i 60 mrtvých měsíčně.

Jedna z nich dokonce čas od času nabízí autobusové zájezdy, jejichž cílem je prohlídka krematoria a hřbitova v Hrušovanech. Celý program, včetně přednášky, výkladu o právních náležitostech a oběda přijde při cestě z Lipska na 34 eur (900 korun).