Senátní výbor poslal podle zdrojů deníku The Washington Post minulý týden Trumpovu volebnímu štábu dopis, v němž požaduje veškeré dokumenty, e-maily a záznamy telefonických hovorů vztahující se k Rusku za období od zahájení kampaně v červnu 2015. Kontaktováni byli také bývalí členové Trumpovy kampaně, kteří byli vyzváni ke spolupráci.

Je to poprvé, co se Trumpova kampaň stala přímo subjektem vyšetřovaným Výborem Senátu pro zpravodajské služby v souvislosti s údajným vměšováním Ruska do prezidentských voleb v USA, napsal list The Washington Post. V uplynulých měsících se senátní vyšetřovatelé obrátili na některé členy Trumpovy kampaně, nikoli ale na volební štáb jako takový.

Trumpův volební štáb vede nyní bývalý zástupce manažera kampaně Michael Glassner a John Pence, synovec viceprezidenta Mikea Pence. Glassner ani mluvčí Bílého domu se k požadavku senátního výboru zatím nevyjádřili.