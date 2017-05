V pátek a v noci na dnešek záchranáři poskytli pomoc 2100 migrantů a uprchlíků, kteří se plavili na 17 člunech.

Dalších 2900 osob se dostalo do bezpečí během čtvrtka. Z nich 2300, které pobřežní stráž převzala v mezinárodních vodách, bylo přepraveno do Itálie. Zbylých 580 bylo zachráněno v libyjských vodách, a proto putovali zpět do Libye.

Podle italských úřadů od začátku roku připlulo do Itálie přes 46 tisíc migrantů, což je o více než 30 procent víc než ve stejném období loňského roku.

Mezinárodní organizace pro migraci (OIM) uvádí, že letos našlo ve vodách podél Libye smrt už 1244 lidí a že jeden mrtvý připadá na 39 zachráněných osob.