Trumpův podpis zajistil financování federální vlády do konce září

Prezident USA Donald Trump v pátek podepsal zákon, který zajistí financování chodu federální vlády do konce fiskálního roku, tedy do 30. září. Vláda měla původně peníze na svou činnost jen do pátku, od soboty jí tak hrozil pád do platební neschopnosti. Trumpem podepsaný zákon je výsledkem kompromisu. Prezident se výměnou za nezbytný souhlas demokratických zákonodárců vzdal mimo jiné peněz na výstavbu zdi na hranicích s Mexikem.